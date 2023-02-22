Emmanuel Udeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Udeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Udeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Udeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Udeh 25 Aralık 1996 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Udeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer As yapmaktadır. Emmanuel Udeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Udeh'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Udeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Udeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında BSK Borca
1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2022 yılında Wikki Tourists
Emmanuel Udeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Udeh şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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