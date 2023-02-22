Emmanuel Ugwuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ugwuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ugwuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Ugwuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Ugwuka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Ugwuka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ugwuka'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Ugwuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Ugwuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Ifeanyi Ubah
1 Temmuz 2019 yılında Abia Warriors
1 Ocak 2023 yılında Akwa United
Emmanuel Ugwuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Ugwuka şuan Akwa United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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