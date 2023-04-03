Emmanuel Yohanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Yohanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Yohanna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Yohanna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Yohanna 17 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Yohanna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CZECH SPORT CONSULTING yapmaktadır. Emmanuel Yohanna, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Yohanna'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Yohanna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Yohanna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Mart 2021 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2022 yılında Slovacko B
Emmanuel Yohanna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Yohanna şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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