Emmett Mcguckin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmett Mcguckin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmett Mcguckin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmett Mcguckin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmett Mcguckin 7 Mart 1991 tarihinde Margherafelt şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmett Mcguckin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmett Mcguckin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emmett Mcguckin'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmett Mcguckin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmett Mcguckin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmett Mcguckin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmett Mcguckin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dergview

1 Temmuz 2019 yılında Coleraine

6 Ekim 2020 yılında Dergview

26 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

Emmett Mcguckin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmett Mcguckin şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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