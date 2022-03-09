Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Şanlıurfa'da saldırı sonucu polis memuru Cemal Bozkurt şehit oldu!

Bugün Şanlıurfa'da meydana gelen olayda Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Cemal Bozkurt isimli bir polis memurunun şüpheli bir aracı takip ettiğini, daha sonra şahsın ateş açmasıyla birlikte vurularak hayatını kaybettiğini öğrenildi. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü resmi hesabı üzerinden şehidimize taziye metni yayımladı.

EGM RESMİ HESABINDAN DUYURDU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada, "09.03.2022 tarihinde Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Cemal BOZKURT, takip ettikleri aracı durdurdukları esnada şüpheli şahsın ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

1 POLİSİ DE YARALADI

Öte yandan polisin ihtarlarına uymayarak kaçan ve sonrasında açtığı ateş sonrası polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden şüphelinin araçtaki diğer polis memuru Abdullah Yasir Binici'yi de ağır yaraladığı ve Binici'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.