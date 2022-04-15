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  3. Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Suriyelilerle ilgili paylaşımlara inceleme başlatıldı! "Asla müsaade edilmeyecektir"

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Suriyelilerle ilgili paylaşımlara inceleme başlatıldı! "Asla müsaade edilmeyecektir"

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Suriyelilerle ilgili paylaşımlara inceleme başlatıldı! "Asla müsaade edilmeyecektir"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Suriyelilerle ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

“OPERASYON HESAPLARI”

EGM’nin açıklamasında, “Kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan “operasyon hesapları” ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür” denildi.

PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Söz konusu paylaşımlar hakkında çalışma başlatıldığını duyuran EGM, “Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir” açıklamasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Suriyelilerle ilgili paylaşımlara inceleme başlatıldı! "Asla müsaade edilmeyecektir"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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