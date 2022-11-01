Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Kemal Kılıçdaroğlu "O kadar müsrifce harcadılar ki beytülmale el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler, tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar." ifadelerini kullanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!

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