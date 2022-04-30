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  3. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan önemli açıklamalar! Ramazan Bayramı'nda görev alacak polis ve jandarma sayısını açıkladı, sürücüleri uyardı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan önemli açıklamalar! Ramazan Bayramı'nda görev alacak polis ve jandarma sayısını açıkladı, sürücüleri uyardı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı sürecince 210 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi. Yola çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Aktaş, " Sürücülerimizden de şunu istiyoruz; her şeyden önce hız limitlerine uysunlar, aşırı hız yapmasınlar. Hem ön hem de arka koltukta oturan yolcularımız, emniyet kemerlerini taksın. " dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan önemli açıklamalar! Ramazan Bayramı'nda görev alacak polis ve jandarma sayısını açıkladı, sürücüleri uyardı

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Türkiye'de bayram telaşı yaşanıyor. Otobüs ve uçaklarda boş koltuk kalmazken milyonlarca vatandaş bayramda dışarıda olacak. Öte yandan vatandaşların güvenliği için ise binlerce polis görev yapacak.

Son durum hakkında bilgi veren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram tatilinde yoğunluk oluştuğunu ifade ederek, Emniyet ve Jandarma Teşkilatının işbirliği içinde çalışacağını söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan önemli açıklamalar! Ramazan Bayramı'nda görev alacak polis sayısını açıkladı, sürücüleri uyardı

210 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK

Trafik kazalarının en aza indirilmesi için büyük bir seferberlik başlatıldığını ifade eden Mehmet Aktaş, bayram süresince görev alacak personel sayısı hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

" Yaklaşık 8 bin emniyet ve 2 bin civarında da jandarma ekibimiz olmak üzere günlük yaklaşık 10 bin ekip ve 19 bin personelimiz sahada görev yapacaklar. Bayram tatilinin de içerisinde olduğu bir haftalık süreçte 110 bin civarında ekibimiz ve 210 bin civarında personelle sahada görev alacak."

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan önemli açıklamalar! Ramazan Bayramı'nda görev alacak polis sayısını açıkladı, sürücüleri uyardı

TRAFİĞE ÇIKACAKLARA UYARI

Yola çıkacak vatandaşlara da uyarıda bulunan Aktaş, ’Bayramınız Kemerli Olsun’ kampanyasının başlatıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sürücülerimizden de şunu istiyoruz; her şeyden önce hız limitlerine uysunlar, aşırı hız yapmasınlar. Hem ön hem de arka koltukta oturan yolcularımız, emniyet kemerlerini taksın. Yapılan istatistiki çalışmalarda kazaların büyük bir kısmının varış yerine varmadan az önce olduğu görülüyor. Bu bayramdaki kampanyamızda emniyet kemerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımızla ’Bayramınız Kemerli Olsun’ kampanyamızı başlattık"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan önemli açıklamalar! Ramazan Bayramı'nda görev alacak polis sayısını açıkladı, sürücüleri uyardı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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