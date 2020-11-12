Emniyet personeline evlilik yıl dönümlerinde mazeret izni uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 21 Şubat'tan itibaren evlilik yıl dönümlerinde bir gün mazeret izni kullandırılması personele moral ve motivasyon kazandırdı.

Genelgenin yayımlandığı tarihten bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli 39 bin 124 personel, evlilik yıl dönümünde eşlerinin yanında olma imkanı buldu.