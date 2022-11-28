Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) hizmetleriyle sektördeki etkisini artırıyor

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının artırılması, elektrikli araç şarj istasyon ağı ile alt yapısının geliştirilmesi ve elektrikli araç şarj hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunulması amacıyla kurulan Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) hizmetleriyle sektördeki etkisini artırıyor.

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Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) hizmetleriyle sektördeki etkisini artırıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, E-MOD'un üye şirketleri arasında Aksa, Beefull, Eşarj, EVS, Gioev, İsomer, Kalyon Electrical Vehicle, Petrol Ofisi, Şarjon, Tora Teknik Hizmetler, Zebra Elektronik, ZES ve Wat yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen E-MOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, derneğin iklim değişikliği, hava kirliliği problemlerinin önüne geçmek ve karbon emisyonlarının azaltılmasına destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"İklim krizi ve ortaya konulan karbonsuzlaşma hedefleriyle birlikte elektrikli araçlara olan ilginin her geçen gün arttığını söylemek mümkün.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLARA OLAN İLGİNİN HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Artan bu talebi karşılamak üzere e-mobilite ekosistemindeki alt yapı ve araç yatırımları büyük bir hızla devam ediyor. Bu süreçte dernek olarak ise hem sektörümüzü büyütmek hem de derneğimizin etki alanını genişletmek için aralıksız çalışıyoruz.

Elektrikli araç alanında ülkemizde yaşanan gelişmeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Yerli ve elektrikli ilk araç TOGG'un banttan inmesiyle Emobilite de sektöründeki gelişmelerin ivme kazanacağına inanıyorum. Dernek olarak elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için tüm paydaşlarımızın ve tüm çalışmaların destekçisiyiz."

KAYNAK: AA

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