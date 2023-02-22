Emotan Cletus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emotan Cletus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emotan Cletus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emotan Cletus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emotan Cletus {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emotan Cletus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emotan Cletus'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emotan Cletus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emotan Cletus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Rivers United
20 Eylül 2021 yılında Abia Warriors
6 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
Emotan Cletus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emotan Cletus şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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