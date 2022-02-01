Emperyalist ne demek, TDK'ya göre Emperyalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Emperyalist ne demek? Emperyalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi emperyalist kelimesi. Peki emperyalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre emperyalist nedir, emperyalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EMPERYALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Emperyalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Emperyalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre emperyalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı



EMPERYALİST CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Böylelikle İstanbullu işçi iki emperyalist sermayenin çarpışmasına alet olacaktı.

