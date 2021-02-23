Empresyonist sanatçı Edward Munch'un, dünyaca ünlü Çığlık tablosundaki yazının gizemi çözüldü!

Dünyaca ünlü, sanat dünyasında oldukça önemli bir yeri olan, Edward Munch'e ait Çığlık tablosunun gizemi çözüldü. Tablonun üzerindeki yazı yıllardır sanat dünyası ilgilileri tarafından kimin yazdığına dair birçok varsayımın üretilmesine sebep olmuştu.

'SADECE BİR DELİ ÇİZEBİLİR'

Sanat dünyasında hakkında en çok konuşulan eserlerden biri olan 'Çığlık' tablosunun sol üst köşesinde kurşun kalemle 'Sadece bir deli çizebilir' sözleri yer almaktaydı.

'YAZININ MUNCH'UN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNDAN ŞÜPHE YOK'

Munch'un günlüklerindeki ve mektuplarındaki el yazısıyla, resimdeki yazıyı yeni bir teknoloji kullanarak karşılaştıran müze, yazının ressamın kendisine ait olduğunu belirtti. Eser, Oslo'da gelecek yıl açılacak yeni bir müzede sergilenmek üzere elden geçirildi.

Müzenin küratörü Mai Britt Guleng, "Yazının Munch'un kendisine ait olduğundan şüphe yok. Hem el yazısının kedisi hem de Munch'un resmi Norveç'te gösterdiği 1895'te yaşananlar hep aynı sonuca işaret ediyor." şeklinde konuştu.

1994'te Çığlık tablosu Norveç'teki bir müzeden çalınmış ve İngiliz dedektiflerin gizli operasyonuyla yeniden bulunmuştu.

Ünlü ressam Edvard Munch’un 1893 yılında gökyüzünü turuncu olarak resmettiği ve insanın kaygısını ifade eden Çığlık tablosundaki gizemli yazının, araştırmalar sonucunda ressamın kendisine ait olduğu bilgisini duyurdu.