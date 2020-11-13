Gazeteci Nedim Şener, 22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki araca çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne sebep olan yazar Emrah Serbes'in aileden geriye kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattığını sosyal medya hesabından yazdı.

3 KİŞİNİN CANI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

İcra emrini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Nedim Şener, "İnanılmaz ama gerçek. Emrah serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra davası başlattı. Dikkat sonunda 't' yok, para var" ifadelerini kullandı.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA İSTENMİŞTİ

22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mevcut infaz yasasına göre cezanın 2/3'nü cezaevinde geçirip 1 yıl da denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi gereken Emrah Serbes'in 7 yıl 10 ay 23 cezaevinde kalması gerekiyor.

Emrah Serbes 3 yıl 8 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilecek. Yani Serbes, 4 yıl 2 ay 28 gün erken tahliye oldu. Kazadan 6 gün sonra 28 Eylül 2017'de tutuklanan Serbes'in tahliye olacağı tarih 28 Mayıs 2021.

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Serbes, açık cezaevine geçtikten sonra nisan ayında covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.