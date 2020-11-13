Emrah Serbes, ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olduğu şahsa 95 bin liralık icra takibi başlattı
Alkollü trafiğe çıkan senarist Emrah Serbes trafik kazası yaparak aynı aileden 3 aile ferdinin ölümüne sebep olmuştu. Serbes, ailenin tek sağ kalan ferdi Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattı.
Gazeteci Nedim Şener, 22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki araca çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne sebep olan yazar Emrah Serbes'in aileden geriye kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattığını sosyal medya hesabından yazdı.
3 KİŞİNİN CANI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ
İcra emrini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Nedim Şener, "İnanılmaz ama gerçek. Emrah serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra davası başlattı. Dikkat sonunda 't' yok, para var" ifadelerini kullandı.
13 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA İSTENMİŞTİ
22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mevcut infaz yasasına göre cezanın 2/3'nü cezaevinde geçirip 1 yıl da denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi gereken Emrah Serbes'in 7 yıl 10 ay 23 cezaevinde kalması gerekiyor.
Emrah Serbes 3 yıl 8 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilecek. Yani Serbes, 4 yıl 2 ay 28 gün erken tahliye oldu. Kazadan 6 gün sonra 28 Eylül 2017'de tutuklanan Serbes'in tahliye olacağı tarih 28 Mayıs 2021.
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
Serbes, açık cezaevine geçtikten sonra nisan ayında covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.