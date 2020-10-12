Emre Akbaba geri dönüyor! Terim'den şans bekleyecek

Sözcü gazetesinin haberine göre, bu sezonun başında sakatlanan ve uzun bir iyileşme sürecine giren Emre Akbaba, sakatlığını atlattı. Transfer döneminde orta sahaya yalnızca Etebo'yu transfer edebilen Galatasaray, hücuma yönelik orta saha konusunda sıkıntı yaşıyordu. Bu soruna çare olması beklenen Emre Akbaba, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in şans verdiği taktirde, 10 numara bölgesindeki yerini alacak.

Galatasaray'a transferinden itibaren sakatlıklarla başı belada olan Emre Akbaba, sarı-kırmızılılarda bir türlü istediği forma şansını ve formunu yakalayamadı. Bu sezon başında da ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılan ancak sakatlığıyla hayal kırıklığına uğratan Emre Akbaba, geri dönüyor.

HÜCUMDA KİLİT AÇACAK

Galatasaray’da şu an için 10 numarada Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatan Fatih Terim, ilerleyen haftalarda oyun kurma görevini Emre Akbaba'ya verecek. Terim'in, milli futbolcuyu, gole yatkınlığını göz önünde bulundurarak ileride Radamel Falcao'ya daha yakın oynatacağı öğrenildi.

Gizli santrfor görevini de üstlenecek Emre böylece hem Falcao'ya alan açacak hem de sarı-kırmızılıların gol bulma sorununa çözüm bulacak.

2018-19 sezonunda Galatasaray'a katılan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı forma ile 40 maç oynayabildi. Milli oyuncu 40 maçta, 9 gol 5 asist yaptı.