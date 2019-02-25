Avukat Funda Sadıkahmet Alp yaptığı yazılı açıklamada "Müvekkilim Emre Aşık adına 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Yağmur Aşık'a Medeni Kanun'da yer alan hükümler çerçevesinde boşanma davası açmış bulunmaktayız. Bir süredir görsel ve yazılı basında, sosyal medeyada 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece yaşanan onur kırıcı olay sebebiyle sessiz kalmış ve gerekli araştırmalarımızı yaptıktan sonra davamızı açmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

ALP: FETÖ'CÜ İFTİRASI ATILMASI İLE BAŞLATILAN SORUŞTURMA SONUCUNDA DA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müvekkilim Emre Aşık uzun yıllar Türk futboluna layıkıyla hizmet etmiş ve her daim saygınlığını, efendiliğini kormuş biridir. Zaman zaman davalı tarafından uğradığı haksızlıklar ve iftiralar karşısında derin üzüntü yaşamış ve çocuklar için susmayı tercih etmiştir. Ayrıca davalı tarafından kendisine FETÖ'cü iftirası atılması ile başlatılan soruşturma sonucunda da takipsizlik kararı verilmiştir. Siz değerli basın mensuplarından ricamız özellikle çocukların daha fazla etkilenmemesi yıpratılmaması ve hukuki sürecin daha sağlıklı yürümesi adına bu konu ile alakalı haber yapılmamasıdır. Dava sürecinde gerekli görülür ise açıklamalar tarafımızca yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EMRE AŞIK KİMDİR?

Emre Aşık 2003 yılının transfer sezonunda Beşiktaş ile anlaşan Aşık, 2005 yılında, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmazlığa düşene kadar Beşiktaş forması altında yeşil sahalara çıktı. 2005 yılında kadro dışı bırakılmasından sonra, 2006 yılına kadar boşta kalan tecrübeli futbolcu, eski takımı olan Galatasaray ile, 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

2007-2008 sezonunu, kiralık olarak görev yaptığı Ankaraspor'da geçirdikten sonra, Galatasaray'a geri dönen Aşık, Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosunda EURO 2008'e dahil edilerek Milli Takım'a da başarılı bir dönüş yapmış oldu.

1993 yılından itibaren Türkiye A Milli takımında top koşturan başarılı defans oyuncusu, 2002 yılında Dünya 3.sü olan kadroda ve 2008 Avrulpa Şampiyonası'nda üçüncü olan kadrolarda yer aldı. Toplam 31 kez milli formayı giyen futbolcu, ay yıldızlı forma altında, iki de gole imza attı.

Başarıları

Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, 1993, Türkiye 21 Yaş Altı

FIFA Dünya Kupası 3., 2002, Türkiye A Milli

Avrulpa Futbol Şampiyonası 3., 2008, Türkiye A Milli

UEFA Süper Kupa Şampiyonluğu, 2000, Galatasaray

Türkiye Kupası 1., 2008, Galatasaray

Türkiye Lig 1., 2002, 2006, Galatasaray

EMRE AŞIK VE YAĞMUR AŞIK NEDEN BOŞANIYOR?

Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen olayda Yağmur Aşık, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık darp edildi.

Tanınan isim son olarak, iki hafta önce Etiler'deki gece kulübünde bir erkekle sarmaş dolaş eğlenmesiyle gündeme geldi. Emre Aşık, bir erkekle sarmaş dolaş eğlenen 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a resti çekti.