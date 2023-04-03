Emre Ates kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Ates Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Ates adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Ates Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Ates 30 Kasım 2003 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hollanda,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Yunus Emre Ates şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Ates Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premium Stars Sportsmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emre Ates'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Ates Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Ates isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Ates Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Ates futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında ADO U17

1 Temmuz 2020 yılında ADO U18

1 Temmuz 2021 yılında ADO U21

Emre Ates Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Ates şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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