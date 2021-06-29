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Emre Atmaca Müge Anlı kimdir? Jandarma Er Emre Atmaca kaç yaşında, nereli?

Müge Anlı'da işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde olay yerine ilk gelenlerden Jandarma Er Emre Atmaca canlı yayında bildiklerini anlattı. Atmaca hakkında Emre Atmaca kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen soruların yanıtları.

Emre Atmaca Müge Anlı kimdir? Jandarma Er Emre Atmaca kaç yaşında, nereli?

Faili Meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Konya'daki evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen cinayeti konuşuluyor. Cinayetin tek görgü tanığı çiftin kızları Büşra Büyükşen'di. Genç kız cinayet sırasında anne ve babasının yanında oturuyordu ancak katil Büşra'yı öldürmeden evden ayrıldı. Bu da şüpheleri arttırdı. Cinayetin ardından eve gelen jandarma ekibinin içerisinde yer alan Jandarma Er Emre Atmaca da programa katılarak o güne dair şahit olduklarını anlattı. Peki Emre Atmaca Müge Anlı kimdir?

EMRE ATMACA KİMDİR?

3 Eylül 2018 tarihinde işlenen cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı programa  jandarma eri Emre Atmaca'yı çıkardı. Atmaca'nın söyledikleri şüphelerin odağındaki Uğur ve Büşra Büyükşen'i kızdırdı.

Uğur Büyükşen, daha önce anne babasının ölümü sonrası eve yürüyerek geldiği söylemişti. Ancak daha sonra koşarak geldiğini söyledi.

Jandarma eri Atmaca ise Uğur Büyükşen'e tepki göstererek, "Herkes toplandı senin kapının önüne, evin önüne jandarma arabası geldi, merak bile etmedin. İnsan bir sorar. Silah elimdeydi, sana silah bile doğrultmadım. Senin annen ölmüş. Ben sana 'kimsin' dedim. 'Oğluyum' dedin. Ben gördüğümü söylüyorum." dedi.

Uğur Büyükşen ise "Ben soru sorarak ve koşarak geldim. Orada durdum. Tekrar koştum ve geldim." diye konuştu. 

Emre Atmaca Müge Anlı kimdir? Jandarma Er Emre Atmaca kaç yaşında, nereli?

JANDARMA ERİ EMRE ATMACA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Atmaca hakkında o dönem Konya'da vatani görevini yerine getirdiği dışında bir bilgi bulunmamaktadır. 

{TITLE_STRIP}3 yıldır aydınlatılamayan Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde Emre Atmaca ağladı, tüm Türkiye ağladı!

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