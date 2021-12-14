Emre Bol Fenerbahçe'ye verdi veriştirdi! "Pereira'nın deli dana taktiği işe yaramıyor, Gustavo maçın içine etti..."

Gazeteci ve yorumcu EmreBol Fenerbahçe'nin kötü gidişatı nedeniyle bugüne kadar yoğun eleştirilerde bulunduğu takıma bir yenisini daha ekledi. Gaziantep FK karşısında istediği sonucu alamayan ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı boş geçen Fenerbahçe'ye eleştirilerde bulunan Emre Bol, sürekli sistem değiştiren ve yanlış oyuncu tercihlerine bulunduğunu öne sürdüğü Vitor Pereira'ya da sert çıktı.

"GUSTAVO MAÇIN İÇİNE ETTİ"

Luiz Gustavo'nun yaptığı hatalar nedeniyle Gaziantep FK'nin bir anda oyuna dahil olduğunu ifade eden Emre Bol, "Bir oyuncu deyip geçmeyin. Yapacağı iki hareketle çok çok iyi oynadığınız maçın içine edebilir! Gustavo'dan bahsediyorum elbette… Takımının akın akın geldiği, rakibe top göstermediği, topun geri kazanılması adına rekorlar kırdığı bir karşılaşmada yaptığı iki hatayla aslında hiç niyeti olmayan Gaziantep ekibini maça ortak etti. Fenerbahçe'nin iki ana sorunu var. Birincisi çok zor gol atıyor buna karşın çok kolay gol yiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DELİ DANA TAKTİĞİ"

Pereira'nın taktiğinin takımı çok fazla yorduğunu ve sonucunda mağlubiyet getirdiğini ifade eden Bol, "İkincisi ise Pereira'nın deli dana taktiği! Deli dana taktiği diyorum çünkü Fenerbahçe öylesine presli oynuyor ki; dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir oyuncunun buna 90 dakika dayanma şansı yok. Sarı- lacivertliler artık ekonomik oynamayı öğrenmeli. Bu kadar efor harcarken, istenilen golü bulamayınca yorgun bir şekilde maça devam etmek zorunda kalıyorlar. Artık rakipler bunu öğrendi. Ver topu Fenerbahçe'ye, hatasını bekle! Bunu herkes anladı da Pereira'ya bir türlü anlatamadık." dedi.

"KAYBETMEK PEREİRASEVERLERİN SORUMLULUĞUNDA"

Bundan sonra Vitor Pereira'nın gitmesi gerektiğini yazmayacağını söyleyen Emre Bol, "Trabzonspor'un kaybettiği hafta kaybetmek Pereiraseverlerin sorumluluğunda! Bundan sonra asla Pereira gitsin diye yazmayacağım. Kalsın ki onu Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne layık görenlerin futboldan ne kadar anladığı iyice ayyuka çıksın. Rakipler elbette puan kaybedecek. Lakin Fenerbahçe'nin bunu değerlendirecek bir hocası yok. Olsun ya. İstikrar süper!" ifadelerine yer verdi.