Emre Bol öyle bir iddia ortaya attı ki, ortalık karışacak: Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan içinde 5 milyon euro olan çantayı kapıda unutmuş

Gazeteci Emre Bol, TV100'de Ertem Şener'in sunumuyla yayınlanan VAR Odası programında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Emre Bol'un aktardıklarına göre A Milli Takım Euro 2020'ye katılmaya hak kazandıktan sonra takım kaptanları Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğu, Ozan Tufan ve Teknik Direktör Şenol Güneş arasında prim konusu konuşuldu.

Kaptanlar 5 milyon euro prim istediklerini ifade ettikten sonra Güneş, bu konuyu TFF Başkanı Nihat Özdemir ile konuşacağını söyledi. Akabinde ise sonraki gün futbolcular Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu paraları bavul ile aldıktan sonra sonra gezmeye çıktılar.

Futbolcular daha sonra Ozan Tufan'ın evine gittikten sonra gece saatlerinde yemek söylediler. Siparişleri kapıya getiren kurye, içinde 5 milyon euro olan para dolu çantayı fark ederek Ozan Tufan'a söyledi. Böylece milli takımda yaşanan bir skandal daha ortaya çıktı.

Emre Bol olayı şu sözlerle anlattı:

"Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıyor. Kamp Riva'da bütün takım orada. Şenol Güneş takımın kaptanlarını çağırıyor. Burka Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu. Bu kaptanlara diyor ki " Siz Avrupa Şampiyonası'na gittiniz. Primi hak ettiniz. Söyleyin ne kadar istiyorsunuz?" diyor. Bizim kaptanlar da raconu kesiyor. Racon 5 Milyon Euro.

PARAYI TFF'DEN ALIP GEZMEYE ÇIKTILAR

Ertesi gün Ozan ve Hakan gidiyor. Federasyondan gelen parayı bavulla alıyor. Burak Yılmaz diyor ki "Ozan, Hakan benim şampiyonluk maçlarım var. Ben gideceğim. Siz gider alırsınız, dağıtırsınız" diyor. Ertesi gün TFF'den Ozan ile Hakan parayı bavul ile alıyor. Burak’ın şampiyonluk maçları olduğu için gitmiyor. Ozan ile Hakan’a 'Siz bu parayı alın çocuklara dağıtın' diyor.

OZAN'IN EVİNE GİTTİLER

Ozan ve Hakan parayı alıyorlar. Gezmeye çıkıyorlar. Genç adamlar gezecekler tabi. Valiz yanlarında. A ile başlayıp C ile devam eden herkesin bildiği bir site var. Ozan'ın oturduğu.

PARA DOLU ÇANTAYI KURYE BULDU

Eve gittiklerinde acıkıyorlar, dışarıdan yemek söylüyorlar. Sabah saat 4 te motorlu kurye geliyor. Zili çalıyor. Kapıyı Ozan açıyor. Ozan açıyor kapıyı. Sonrasında kurye diyor ki "Ozan abi burada bir bavul var" diyor. Ozan diyor ki "O ne lan diyor ver çantayı." Baba adamlar 50 Milyon Türk Lirasını kapıda unutuyorlar. Ve bunu orada burada gülerek anlatıyorlar.

PARANIN BİRBİRLERİNE OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR

Sorumsuzluğa bakar mısın? Bu nasıl boşvermişlik. Bu nasıl her şeyden geçmişlik. Hakan Ozan'a demiş ki "Ozan para sendeydi nasıl unuttun orada?" Ozan da ona diyor ki "Hayır Hakan sendeydi para"

Ozan ve Hakan'ın şerefine namusuna ben de kefilim. Fakat salaklıklarına kefil falan değilim. Nasıl 50 Milyon'u kapıda unutursun? Ben de unutursam bana da salak deyin!