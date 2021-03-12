Sevgilisi olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Suriye uyruklu trans birey Asya'yı, yüzüne kezzap dökerek ağır yaralayan ve mağdurun görme yetisini kaybetmesine sebep olan Emre Bozkurt, sosyal medyada gündem oldu. Hastanede tedavi altına alınan Asya'nın fotoğrafları görenlerin yüreğini yakarken Twitter'de #emrebozkurttutuklansın etiketi ilk sıralara yükseldi. Bunun üzerine biz de haberimizde, internet kullanıcıları tarafından araştırılan Emre Bozkurt kimdir? Olayı ne? Emre Bozkurt tutuklandı mı? sorularının cevabına yer verdik. İşte korkunç olayın detayları...

EMRE BOZKURT KİMDİR?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşadığı ve isminin Emre Bozkurt olduğu iddia edilen bir şahsın yaptıkları, duyanların kanını dondurdu. 17 yaşındaki Suriye uyruklu trans birey Asya'ya kezzapla saldıran ve mağdurun yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşmasına sebebiyet veren Bozkurt'un saldırısı sonra Asya'nın görme yetisini de kaybettiği öğrenildi.

EMRE BOZKURT OLAYI NE?

Suriye^de meydana gelen iç savaştan kurtulak için Türkiye'ye mülteci olarak gelen 17 yaşındaki transseksüel Asya, Emre Bozkurt tarafından kezzaplı saldırıya uğradı. Bozkurt'un, Asya'nın eski sevgilisi olduğu ve kıskançlık sebebiyle saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilirken üzerine kezzap dökülen Asya’nın yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştuğu, bir gözünün ise görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Saldırının ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan talihsiz kadın, tedavisine devam edilmek üzere, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

EMRE BOZKURT TUTUKLANDI MI?

Polis ekipleri tarafından derhal gözaltına alınan Emre Bozkurt'un tutuklanması için sosyal medyada #emrebozkurttutuklansın etiketiyle paylaşımlar yapılırken cinsel kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmadan herkesin bu tür saldırılara karşı çıkması ve LGBTİ bireylere sahip çıkılması istendi.

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