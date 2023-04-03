Emre Eksi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Eksi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Emre Eksi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emre Eksi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.