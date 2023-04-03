Emre Eksi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Eksi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Eksi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emre Eksi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emre Eksi 10 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emre Eksi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Eksi'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emre Eksi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emre Eksi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Willem II U17
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Emre Eksi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emre Eksi şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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