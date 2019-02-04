Emre Gönlüşen kimdir, kaç yaşındadır? Emre Gönlüşen kanser mi oldu?

NTVSpor'dan BeIN Sports'a transfer olan maç spikeri Emre Gönlüşen sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile sevenlerini üzdü. Paylaşımında 4 Şubat Dünya Kanser gününe değinen Emre Gönlüşen 3 ay önce kanser olduğunu açıkladı. Peki Emre Gönlüşen kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

EMRE GÖNLÜŞEN KANSER Mİ OLDU?

Kötü haberi 3 ay önce aldığını belirten Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü hashtagini kullanarak, "Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile" mesajını paylaştı. Emre Gönlüşen'e sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi.

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

NTV Spor'da yıllarca spor spikerliği yapan Emre Gönlüşen BeIN Sports'a transfer olmuştur. 1978 doğumlu olan Emre Gönlüşen 41 yaşındadır. Aslen nereli olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmamaktadır. 11 Mart 2018 yılında Galatasaray maçında bir holiganın saldırısına uğramıştır.