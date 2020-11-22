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Emre Karayel ve Gizem Demirci dünyaevine girdiler

Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci çifti, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

Emre Karayel ve Gizem Demirci dünyaevine girdiler

Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinin nikahında töreninde samimi anlar yaşandı. Nikah memurunun, "Evlenmenize bir mani hal olmadığı anlaşıldı" sözleri üzerine Karayel'in, "Hadi canım" şeklinde yanıt vermesi herkesi güldürdü.

SALGIN SEBEBİYLE TÖREN İPTAL EDİLMİŞTİ

Ünlü oyuncu Emre Karayel, temmuz ayında nişanlandığı iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturdu. Çiftin dün akşam Beylerbeyi'ndeki bir otelde gerçekleşen düğününe aile bireyleri ve yakın dostları katıldı. 

Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, gelinin şahitliğini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle düğün törenini iptal eden ünlü çiftin, Bodrum'da kısa bir balayı tatili yapacağı bilgisine ulaşıldı.

 

 

"UZUN YILLAR BEKLEDİK"

Karayel, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu, birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyle aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız" dedi.

Emre Karayel ve Gizem Demirci dünyaevine girdiler

Karayel ve eşi, düğün fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak altına, "Bu güzel günümüzde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" notunu düştü.

Emre Karayel ve Gizem Demirci dünyaevine girdiler

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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