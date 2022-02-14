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  3. Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Merve Boluğur siyah derin dekolteli elbisesiyle kendinden geçti! Seksi dansı sosyal medyaya damga vurdu!

Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Merve Boluğur siyah derin dekolteli elbisesiyle kendinden geçti! Seksi dansı sosyal medyaya damga vurdu!

Son dönemde adı Emre Kaya ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Merve Boluğur, gittiği bir mekanda dans ederken kendinden geçti. Oyuncunun dansı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Acemi Cadı ve Küçük Sırlar dizileriyle kariyerinde zirveyi yakalayan Merve Boluğur, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan ünlü ismin görüntüleri, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'ın o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Merve Boluğur siyah derin dekolteli elbisesiyle kendinden geçti! Seksi dansı sosyal medyaya damga vurdu!

Siyah ip askılı, derin dekolteli elbisesiyle ettiği dansla adeta sosyal medyayı yıktı geçti.

AŞK HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Murat Dalkılıç ile sadece 3 yıl süren evliliklerinin ardından aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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