Emre Kılınç'ın cezası belli oldu!

Süper Lig'de bu sezon yakaladığı form ile taraftardan övgü toplayan Emre Kılınç, ligde 16. hafta oynanan Antalyaspor maçında rakibine yaptığı arkadan müdahale sonucunda kırmızı kart görmüştü. Direkt olarak oyundan atılan Emre Kılınç'a, Profesyonel Disiplin Kurulu, 2 maç ceza verdi.

Buna göre, cezasının 1 maçını Konyaspor karşısında çeken Kılınç, Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında da takımını yalnız bırakacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi MAHMUT RECEVİK'in, hakareti nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu EMRE KILINÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,