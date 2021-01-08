Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor! İşte 8 Ocak 2021 Cuma güncel altın fiyatları...Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 8 Ocak Cuma günü kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?ŞOK 8 Ocak 2021 kataloğu | Yeni yılın ilk haftası fırsatları için ŞOK'a girin!ŞOK 8 Ocak 2021 kataloğu | ŞOK market hafta sonu fırsatlarıyla karşınızda!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 8 Ocak Cuma 2021Cuma mesajları 2021 yeni | Cuma mesajları 2021 yazılı, ayetli, resimli, kısa ve özCuma mesajları resimli yeni | Cuma mesajları yazılı, ayetli, kısa 2021Sivasspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Emre Kılınç'ın cezası belli oldu!

Emre Kılınç'ın cezası belli oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında rakibine yaptığı faul ile oyun dışı kalan Emre Kılınç'ın cezası belli oldu.

Emre Kılınç'ın cezası belli oldu!

Süper Lig'de bu sezon yakaladığı form ile taraftardan övgü toplayan Emre Kılınç, ligde 16. hafta oynanan Antalyaspor maçında rakibine yaptığı arkadan müdahale sonucunda kırmızı kart görmüştü. Direkt olarak oyundan atılan Emre Kılınç'a, Profesyonel Disiplin Kurulu, 2 maç ceza verdi. 

Buna göre, cezasının 1 maçını Konyaspor karşısında çeken Kılınç, Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında da takımını yalnız bırakacak. 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi MAHMUT RECEVİK'in, hakareti nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu EMRE KILINÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT