Emre Kınay ekranlara geri dönüyor! Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisinin 12 Ocak Şubat Cuma ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden sürpriz bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda ünlü oyuncu Emre Kınay'ın yer alması dikkatlerden kaçmadı.

SÜRPRİZ OYUNCU KADROYA EKLENDİ

Bir süredir ekranlardan uzak duran başarılı oyuncu Emre Kınay, yepyeni bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Ramo dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncunun dizideki dengeleri nasıl değiştireceği ise diznin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Dizinin ön izleme bölümünde Ramo ile nezarethanede olan Emre Kınay, sözleriyle Ramo'nun kafasını karıştırıyor...

RAMO DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir’e bağlıdır. Nehir, Sibel’in hayatı karşılığında Ramo’dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Ramo ve Sibel’in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir’e bağlıdır. Nehir, Sibel’in hayatı karşılığında Ramo’dan çok ağır bir bedel ödemesini ister.

Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut’un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar’dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut’un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut’un elinde de Ramo’yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.