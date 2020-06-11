Emre Kınay'ın eğlenceli başlayan gecesi karakolda bitti. Dün gece saatlerinde sevgilisi ile Cihangir’de yemek yerken görüntülenen Kınay, mekan çıkışı gazetecilere saldırdı.Gece yarısı kapanması gereken mekanda geç saatlere kadar oturan ünlü oyuncu konu ile ilgili uyarı yapan gazeteciyle tartıştı.

EMRE KINAY NEDEN GAZETECİLERE SALDIRDI?

Emre Kınay, sevgilisi ve yakın dostları ile Cihangir’de bir mekanda görüntülendi. Ünlü oyuncu arkadaşları ile sohbet ederken, sevgilisi masadan kalkıp tuvalete gitti. Tuvalet dönüşü dengesini kaybedip yere düşünce ise olanlar oldu.

Oyuncu Emre Kınay, kız arkadaşının yere düştüğünü görünce yanına koşup onu alnından öperek teselli etmeye çalıştı…

O esnada kayıtta olan kameraları gören Emre Kınay, mekandan dışarı çıkıp işini yapmaya çalışan basın mensuplarının yanına geldi ve alkollü olduğu öne sürülen Emre Kınay, basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenip bağırmaya başladı. Konuşmakta zorluk çektiği gözlenen Kınay, basın mensuplarına çıkıştı ve hakaretler havada uçuştu.

"SANA MI SORUCAM"

Bir muhabirinin “saat 12’yi geçti hala mekandasınız” sorusu karşısında sinirlerine hakim olamayan Emre Kınay, öfkeli bir biçimde, " Sana mı sorucam?" diye cevap verdi.

Sinirden sanki gözlerinden alev çıkan oyuncuyu arkadaşları bile sakinleştiremedi…

Polis çağır diyerek bağırmaya devam eden Kınay’ı o esnada 4 kişi tutmaya çalıştı ama nafile….

Habercilere parmak sallayarak bağırıp çağırmaya devam etti.

Emre Kınay, ekmeğini kazanmaya çalışan gazeteciye öyle bir hakarette bulundu ki olay iyice büyüdü.

Olay yerine gelen kim olduğu bilinmeyen bir kişi de ben de kameramanım diye kameralara saldırdı.

İlerleyen dakikalarda gelen polis ekipleri mekanda araştırmalarda bulundu..

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kınay, oyunculuk hayatına konservatuvarda öğrenciyken önce İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda W. Shakespeare'in Fırtına adlı oyunu ile basladı. Hemen ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda, ardından da Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştı.

Televizyon dünyası ile ilk kez “Yüzleşme” adlı diziyle tanıştı. 2003 yılında “İnşaat” adlı filmde Ali karakterini canlandırdı. 2005 yılında Duru Tiyatro'yu kuran Emre Kınay, 2006-2008 yıllarında yayınlanan İki Aile adlı dizide Oğuz Karaman karakterine hayat vermiş, ardından 2009 yılında Aile Reisi, 2010 yılında Sensiz Yaşayamam, 2010-2011 döneminde Düriye'nin Güğümleri adlı yapımlar ile kariyerine devam etmiştir.

Ödülleri :

1998 – Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: – Simyacı

2006 – Afife Tiyatro Ödülleri : “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” – Kara Sohbet

2004 – 23. İstanbul Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” İnşaat filmi

Emre Kınay'ın rol aldığı tiyatro oyunları :

2010 – Sondan Sonra – Duru Tiyatro

2008 – Aşk Her Yerde – Duru Tiyatro

2007 – Bir Mutfak Masalı – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2006 – Kara Sohbet – Duru Tiyatro

2005 – Sınır – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 – Lütfen Kızımla Evlenir misiniz – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 – İkinci Caddeninin Mahkumu – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 – Rumuz Goncagül – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 – Bir Cinayet Söylencesi – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 – Kuzguncuklu Fazilet – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 – Bozuk Düzen – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1997 – Simyacı – Dostlar Tiyatrosu

1993 – Barış – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1992 – Sofokles’in Antigone’si – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1991 – Fırtına – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Emre Kınay'ın rol aldığı diziler:

2019 – Vurgun (Vedat)

2017 – Yol Arkadaşım

2017 – Kara Yazı (Halil)

2017 – Sevda’nın Bahçesi (Levent)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Haluk)

2014 – Ulan İstanbul (Firuz)

2014 – Sil Baştan (Yiğit)

2014 – Güneşi Beklerken (Cihan)

2012 – Ustura Kemal

2010-2011 – Dürüye’nin Güğümleri

2009-2010 – Aile Reisi

2009 – Ah Kalbim (Atilla)

2006-2008 – İki Aile (Oğuz)

2005 – Seni Çok Özledim (Kenan)

2005 – Sen misin Değil misin?

2005 – Ölümüne Sevdalar

2004 – İstanbul Şahidimdir (Aslan)

2003 – Baba

2003 – Esir Şehrin İnsanları

2002 – Berivan (Ferhat)

2001 – Yeditepe İstanbul (Yusuf)

1999 – Yüzleşme (Kadir)

1999 – Yılan Hikayesi (Erkan)

Emre Kınay Filmleri:

2014 – İnşaat 2 (Ali )

2009 – Güneşi Gördüm (Musto)

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 – Kurtlar İmparatorluğu

2003 – Okul

2003 – İnşaat (Ali)

Emre Kınay son olarak 2017 yılında Kara Yazı ve Sevda'nın Bahçesi” adlı dizilerde yer almıştır.Emre Kınay’ın 14 yaşında Duru adında bir kızı vardır.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan Vurgun dizisinde Vedat karakterine hayat veren Emre Kınay, 1.81 metre boyunda, 76 kilo ve Balık burcudur.