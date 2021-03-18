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Emre Kınay korona oldu!

51 yaşındaki ünlü oyuncu Emre Kınay, karantinada 10'uncu gününü doldurduktan sonra sosyal medyadan paylaşım yaparak korona olduğunu duyurdu.

Ekranların sevilen dizisi Ramo'da oynayan ünlü oyuncu Emre Kınay, sosyal medyada paylaştığı videoda sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TESTTEN SONRA SETE DÖNECEK

Kronik sinüziti olduğu için İlk 3 günün kendisini çok zorladığını söyleyen Kınay dayanılmaz sancı ve ağrı çekmediğini belirterek, "Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10’uncu günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım. Ardından doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim panik edilecek bir şey yok." dedi.

Emre Kınay korona oldu!

 

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