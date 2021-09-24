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  3. Emre Kınay'ın oyunculuk atölyesinin bulunduğu binada çıkan yangın paniğe neden oldu!

Emre Kınay'ın oyunculuk atölyesinin bulunduğu binada çıkan yangın paniğe neden oldu!

Beyoğlu'nda Meşrutiyet Caddesi üzerinde Emre Kınay'ın da oyunculuk Atölyesinin bulunduğu binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

Emre Kınay'ın oyunculuk atölyesinin bulunduğu binada çıkan yangın paniğe neden oldu!

Saat 02.30’da Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi 61 Numara üzerinde bulunan 6 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre atölye ve otel olarak kullanılan binanın 2. katından dumanlar yükselmeye başladı.

Kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı binanın en üst katında da Emre Kınay’ın Oyunculuk Atölyesinin bulunduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Emre Kınay'ın oyunculuk atölyesinin bulunduğu binada çıkan yangın paniğe neden oldu!

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