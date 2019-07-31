Emre Mor Galatasaray'da! KAP açıklaması geldi

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EMRE MOR KİMDİR

24 Temmuz 1997 doğumlu olan Emre Mor, Türk millî futbolcudur ve La Liga ekiplerinden RC Celta de Vigo'da forma giymektedir.

Emre Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer oldu.

28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı. Emre, Danimarka'nın genç millî takımlarıyla ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başardı. 2016 yılında Türkiye millî takımını tercih etti. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı. Mayıs 2016'da Fatih Terim tarafından Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. 29 Mayıs 2015'te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı.