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  3. Emre Mor gollerine devam ediyor!

Emre Mor gollerine devam ediyor!

Türkiye'nin haylaz topçusu Emre Mor, geçen sezon Galatasaray'da geçirdiği kiralık sürecin ardından tekrar eski takımına döndü. Celta Vigo'nun hazırlık maçlarında etkileyici bir oyun sergileyen Emre Mor, yeni bir başlangıcı umuyor.

Emre Mor gollerine devam ediyor!

Türk futboluna adım attığı andan itibaren geleceğin yıldızı olarak görülen, ancak kariyeri boyunca büyük düşüşler yaşayan Emre Mor, son olarak Türkiye'de Galatasaray'ın oyuncusu olmuştu. Fatih Terim'in özel isteğiyle transfer edilen ve büyük beklentilerin olduğu Emre Mor, başarısız performansı nedeniyle taraftarlardan fazlaca tepki görmüştü. Kiralık sözleşmesinin bitiminin ardından tekrar Celta Vigo'ya dönen Emre, takımının hazırlık maçlarında gözleri dolduruyor. 

Emre Mor gollerine devam ediyor!

2 MAÇ, 2 GOL

Geçen hafta Oviedo'ya karşı oynanan ve 2-2 sona eren maçta bir gol atan ve daha sonra aşırı yüklenmeden kaynaklanan kas sakatlığı geçirerek oyundan alınan Emre, bugün oynanan Lugo maçında da rakip ağları havalandırdı. 

Celta Vigo Teknik Direktörü Oscar Garcia, geçtiğimiz sezonlarda takımda sorunlar yaşayan, ancak takıma dönüşünün ardından hazırlık maçlarında gösterdiği iyi performansın devam ettiği sürece, takımda kalabileceğini söyledi. 

Emre Mor, hazırlık maçlarında sergilediği performans ile İspanyol basınında övgüyle bahsedildi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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