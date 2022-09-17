Emre Olur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne, ne iş yapıyor? Emre Olur biyografisi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakınında bulunan isimlerden olan Emre Olur, sosyal medyada gündem olmasının ardından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda Emre Olur hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için Emre Olur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne, ne iş yapıyor? sorularının yanıtı ve biyografisi haberimizde...

EMRE OLUR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EMRE OLUR BİYOGRAFİSİ

Emre Olur, 1990 yılında İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. Türk televizyoncu ve bilgi güvenliği uzmanı olan Emre Olur, Sedat Peker'in baş danışmanı olarak tanınmıştır. Emre Olur'un Arnavutluk vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Olur ilk defa Gökhan Özoğuz'u tehdit etmesiyle gündeme gelmişti. Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Temmuz paylaşımına tepki vermişti. Bunun üzerine Emre Olur Twitter hesabından, ''Elbet, İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız. İşte o zaman sana hangi sahibin kan vermeye gelecek? Göreceğiz tosun'' şeklinde paylaşım yapmıştır. Bunun üzerine gazeteci Fatih Altaylı başta olmak üzere birçok ünlü ismin tepki dolu açıklamalarına maruz kaldı.

İYİ Parti eski sosyal medya direktörü Kerim Çoraklık 2018 yılında Beyaz TV'de yapılan programlarda FETÖ üyesi olmakla suçlanması sonucu 14 ay tutuklu kalmıştı. Yapılan programlarla adı anılan Olur, yapılan eylemin kumpas olduğunu ve ortaya atılan asılsız iddiaların Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde Emniyet mensupları ile beraber kurgulandığını söyledi. Aynı ekibin yine Muharrem İnce'ye dair bir kumpas hazırlığında olduğunu belirtti.

Peker ile üzerinde henüz sabıkası yokken görüşme yaptığını ve bu sebeple suçsuz olup ''Suç örgütüne yardım'' konusunda kendisine iftira atıldığını söyleyen gazeteci Süleyman Özışık'a yanıt veren Olur, Peker'in 2020 Eylül'de Süleyman Özışık'ın kızının düğününe giden 80 bin TL ve mücevher ve çelenkleri neden kabul ettiğini sordu ve Özışık'ın ''Sedat Peker'' yazılı çelenklerin önündeki fotoğraflarını yayımladı.

32 yaşındaki Olur'un, 1 Ağustos tarihinde katıldığı bir Twitter konuşma odasında Doğu Perinçek'in Sedat Peker-FETÖ ilişkisi iddialarına değinmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Bunun akabinde Olur, Perinçek ile telefon görüşme kaydını yayımladı. Kayıtta Perinçek "Sedat Peker'in Ergenekon davasındaki savunmasını okursanız Fethullah Hocaya zerafetli göndermeler selamlar olduğunu görürsünüz. Bunu bilmeyen yoktur davaya katılanlardan. Ben bunu söyledim." diyerek kendini savunmuştur.

Doğu Perinçek ile Emre Olur'un Twitter'da tartışmasından sonra Peker ve Perinçek arasında çıkan tartışma üzerine Vatan Partisi'nin günlük gazetesi Aydınlık gazetesi tarafından "Sedat Peker'in FETÖ'ye 'zarif' selamı: Hiçbir cemaati hedef almadım hakim bey" adlı manşeti yayınlandı. Bu olaydan bir gün önce Vatan Partisi genel sekreteri Özgür Bursalı tarafından Twitter'daki Peker'i hedef alan FETÖ'cü iması üzerine Olur, "Kendisinin(Peker) geçmişi, bugünü ve geleceği hep şerefle anılacak. Sizler ise pisliklerinizle ve kahpeliklerinizle anılacaksınız" şeklinde yanıt verdi.

EMRE OLUR MESLEĞİ NE? NE İŞ YAPIYOR?

Bilgi güvenliği alanında çalışmalar yürüten Emre Olur, Beyaz TV ve Flash TV gibi kanallarda yayımlanan programlara çıkarak yorumculuk yapmıştır. İddialara göre Sedat Peker ile beraber Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmıştır. Hakkındaki iddianamelerden ve ülkeyi terk etmesinden önce tartıştığı kişileri EGM ve Sedat Peker'e bildirmesiyle biliniyordu.