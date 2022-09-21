Oyuncu Başak Özel kimdir, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı, kaç yaşında, neden öldü? İşte Başak Özel'in biyografisi...

Oyuncular Sendikası tarafından vefat ettiği haberi duyurulan oyuncu Başak Özel'in biyografisi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Oyuncu Başak Özel kimdir, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı, kaç yaşında, neden öldü? İşte tüm bu soruların yanıtları ve Başak Özel'in biyografisi...

OYUNCU BAŞAK ÖZEL KİMDİR, NERELİ, HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE BAŞAK ÖZEL'İN BİYOGRAFİSİ...

Oyunculuğa Ankara Sanat Merkezi'nde tiyatro kursu alarak başlayan Başak Özel, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda aldığı diğer eğitimlerle kendini geliştirdi. Pek çok tiyatro topluluğunda, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı.

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Tiyatro sahnelerinin dışında "Kolpaçino: Bomba" , "Umutsuz Ev Kadınları", "Karadayı" ve "Anne" gibi ekranlara gelen ve büyük beğeni toplayan yapımlarda yer alarak tanınır bir hale gelen Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımla duyurdu. Sendika paylaşımında, "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

22 Mart 1971 doğumlu olan 52 yaşındaki oyuncunun vefat nedeni henüz bilinmiyor.