Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in biyografisi

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Suruç ilçesinde bulunan 3. Hudut Alay Komutanlığı emniyet mevziine terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda bir asker şehit olurken bir asker ise yaralandı. Şehidin isminin Sözleşmeli Er İsmet Aybek olduğu kaydedildi. Bu acı gelişme sonrası Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtı araştırılırken Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in biyografisi haberimizde...

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER İSMET AYBEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İSMET AYBEK BİYOGRAFİSİ

Sözleşmeli Er İsmet Aybek, İHA'nın haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Esentepe Karakolunda PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen roketli saldırıda şehit oldu.

Şehidimiz hakkında şuana kadar detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Bilgiler geldikçe haberimize eklenecektir.

Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şanlıurfa ili Suruç ilçesi 3. Hudut Alay Komutanlığı emniyet mevzisine terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin hain saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit olmuştur. Şehidimiz bugün GAP Havaalanında düzenlenecek tören sonrası memleketi Gaziantep iline uğurlanacaktır. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.