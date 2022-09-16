Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen kimdir? Nereli? Kaç yaşında neden öldü? Haluk Pekşen Biyografisi

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen kimdir? Nereli? Kaç yaşında neden öldü? Bir süredir yoğun bakımda olan 61 yaşındaki CHP eski milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti. Haluk Pekşen'in Biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ HALUK PEKŞEN KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

Zatürre teşhisi ile Bodrum’da tedavi gören ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen, yoğun bakıma alınmıştı. Ankara'da tedavisi devam eden Pekşen, 61 yaşında hayatını kaybetti.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ HALUK PEKŞEN KİMDİR? NERELİ? HALUK PEKŞEN BİYOGRAFİSİ

​​​​Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen, 11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.Sivil toplum örgütlerinin kurucu ve yöneticiliğini üstlendi. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı.İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

Pekşen, 25. ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili olarak görev yaptı. Kaynak: Son dakika: Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen yaşamını yitirdi.