Emre Topcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Topcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Topcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Topcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Topcu 21 Ağustos 2005 tarihinde Drogheda, Louth şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türk,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Emre Topçu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Topcu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Topcu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Topcu'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Topcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Topcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Topcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Topcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2022 yılında Drogheda United

Emre Topcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Topcu şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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