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  3. Emrullah Fuçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? TGS müdürü Emrullah Fuçu ne iş yapıyor?

Emrullah Fuçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? TGS müdürü Emrullah Fuçu ne iş yapıyor?

THY’nin iştiraki TGS'ye Emrullah Fuçu'nun müdür olarak atanmasının ardından "Emrullah Fuçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? TGS müdürü Emrullah Fuçu ne iş yapıyor?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Emrullah Fuçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? TGS müdürü Emrullah Fuçu ne iş yapıyor?

Turkish Ground Services'te (TGS) için yeni müdür ataması gerçekleşti. Daha önce Beykent Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak da görev yapan Emrullah Fuçu, TGS'nin yeni İK müdürü oldu. Bunun ardından vatandaş, Emrullah Fuçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? TGS müdürü Emrullah Fuçu ne iş yapıyor? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

Emrullah Fuçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? TGS müdürü Emrullah Fuçu ne iş yapıyor?

EMRULLAH FUÇU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? TGS MÜDÜRÜ EMRULLAH FUÇU NE İŞ YAPIYOR?

Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi 2005 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamlık bölümünde tamamlayan Emrullah Fuçu, Yüksek Lisans eğitimini ise Maltepe Üniversitesi Lojistik, Malzeme ve Tedarik bölümünde aldı. Master eğitimini Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde alan Fuçu, TGS Yer Hizmetleri A.Ş.' de yaklaşık 12 yıldır çalışmaktadır. 

Son olarak çıkan haberler doğrultusunda Turkish Ground Services'te (TGS) yeni bir atama yapıldı. Yapılan atama kararıyla Emrullah Fuçu TGS İK müdürü oldu.

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