Yeni yılın gelmesiyle birlikte SGK tarafından vatandaşlara verilen prim ve ödeneklerin tutarları da artmış oldu. Böylece, sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenen emzirme ödeneğinin 2022 yılındaki tutarı artırıldı. Bu doğrultuda vatandaşlar internet arama motorlarında Emzirme ödeneği 2022 ne kadar, kaç TL? Emzirme parası kime verilir? Nereden nasıl alınır, nasıl başvuru yapılır? Şartları nelerdir? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ 2022 NE KADAR, KAÇ TL?

Sosyal Sigortalar Kurumu yayımladığı genelgeyle emzirme ödeneği ya da halk diliyle emzirme parası 2022 yılında 316 TL olarak belirlendi. Söz konusu tutar geçtiğimiz yıl 232 lira olarak uygulanıyordu.

2022: 316,00 TL

2021: 232,00 TL

2020: 202,00 TL

2019: 180,00 TL

EMZİRME PARASI KİME VERİLİR?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

EMZİRME ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

-Doğumun canlı gerçekleşmiş olması

şarttır.

EMZİRME ÖDENEĞİ NEREDEN NASIL ALINIR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.