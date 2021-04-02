"En büyük güç nedir?" Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında dikkat çeken bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımda bir videoya da yer verdi.

Bakan Koca, en büyük gücün hiçbir koşula bağlanmamış insan sevgisi olduğunu ifade ederek bu gücün herkeste bulunduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

En büyük güç nedir?

En büyük güç, hiçbir koşula bağlanmamış insan sevgisidir.

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Bu güç hepimizde bulunuyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün akşam saatlerinde bir paylaşımda daha bulunmuş ve "OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ. Zihinsel özel gereksinimli ve otistik bireylerle, ailelerine yönelik ödevlerimize son 1 yılda da aynı bağlılıkla sarıldık. Bu ödevler şartların üstündedir. Çalışmalarımızın özeti, Otizm Sempozyumunda yaptığımız konuşmada. " ifadelerine yer vermişti.