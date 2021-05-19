En büyük hayali gerçek oldu! Doğuştan engelli kadının Ayasofya'yı görme hayali gerçek oldu

Doğuştan bacakları olmayan 41 yaşındaki Medine Süzen'in fotoğraflarına bakarak özlem duyduğu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görebilme hayali gerçek oldu. Süzen, Başkan Dursun'un talimatı üzerine Sultangazi Belediyesi ekiplerince Ramazan Bayramı'nda evinden ambulansla alınarak Ayasofya-i Kebir Camii'ne götürüldü. Görkeminden etkilendiği camiyi Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerince gezen ve caminin tarihi hakkında bilgi alan Süzen, bir mesajla gerçekleşen hayalini cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Duygusal bir atmosfer, manevi bir atmosfer. Bu atmosferi tatmak istemek, orada bulunmak istemek ki milyonlar bu süre içerisinde hep geldiler Ayasofya Camisi'nde namazlarını kıldılar. Türkiye açısından, Müslümanlar açısından çok önemli bir mabet. Dolayısıyla o manevi duyguları orada hissetmek Medine (Süzen) gibi oraya gidemeyen herkesin özlemle yapmak istediği duygulardır." ifadesini kullandı.

"SON HAYALİ CUMHURBAŞKANI'NI GÖREBİLMEK"

Medine Süzen de imkansız gibi gördüğü hayali için şansını deneyerek sosyal medya üzerinden mesaj attığını, talebine hızlı bir dönüş olduğunu ve planlama yapıldıktan sonra Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Ayasofya-i Kebir Camii'ne gittiğini kaydetti. Yaşadıklarına inanamadığına ve çifte bayram yaşadığını anlatan Süzen, "Ayasofya'nın huzuru insanın kalbini gerçekten titretiyor." dedi.

İstanbul'a 15 yıl önce yerleştiğini ve o günden beri Ayasofya'yı görebilme hayalini kurduğunu ifade eden Süzen, Ayasofya'nın kedisi Kılıç'ın da onca kalabalığa rağmen kendisinin yanına geldiğini ve patisini uzatarak oyun oynadığını söyledi. Süzen, gerçekleştirmek istediği son hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek olduğunu sözlerine ekledi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı