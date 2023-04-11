Yüz şekli bir insanın olduğundan daha güzel ve daha farklı gözükmesini sağlayan fiziksel bir durumdur. Yüz şekli genellikle genetik olup nesilden nesile aktarılmaktadır. Fakat günümüzde çeşitli yüz yogaları ve yüz egzersizleri ile yüz şekli değiştirilebilir. Aynı şekilde günümüzde daha keskin yüz hatlarına sahip olabilmek için estetik operasyonları da gerçekleştirilmektedir.

Erkeklerin kadınlarda en çok beğendiği yüz şekli arasında öncelikle keskin ve sivri yüzler gelir. Bu yüzlerde genellikle elmacık kemiği oldukça bellidir. Yani en çekici yüz şekli hangisi? Erkekler kadınlarda en çok hangi yüz, şeklini beğeniyor? Denildiğinde kemikli yüzün çekicilikte ilk sırada olduğu ve oldukça dikkat çektiği söylenebilir.

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Yuvarlak Yüz Şekli

Yuvarlak yüz şeklinde kemikli yüze oranla daha az kemik gözükmektedir. Bu yüz şekli kadınlara oldukça samimi ve sevecen bir hava katmaktadır. Yuvarlak yüze sahip olanlarda genellikle yanaklarda dolgunluk görülür. Erkekler bu samimi ve bir kadını daha sempatik gösteren yuvarlak yüz hatlarını da oldukça çekici bulmaktadırlar. Özellikle ünlü oyuncu Hande Erçel'in bu yüz hatlarına sahip olduğu söylenilebilir.

Dikdörtgen Yüz Şekli

Dikdörtgen yüz şekli diğer yüz şekillerine oranla daha uzun ve geniş olabilir. Bu yüz şekline kadınlara daha farklı bir çekicilik kazandırdığından dolayı erkeklerin yine oldukça çekici bulduğu yüz şekillerinden bir tanesi olarak söylenebilir. Dikdörtgen yüz şekline sahip olan kadınların alın bölgesi daha geniş olduğu gözlemlenmiştir. Geniş alına sahip kadınların kahkül saç kesimi yaptırması onları çok daha çekici bir hale getirecektir.

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Kalp Yüz Şekli

En çekici yüz şekli hangisi? Erkekler kadınlarda en çok hangi yüz, şeklini beğeniyor? Sorusunun bir diğer cevabı ise kalbe benzeyen yüz şekilleridir. Kalp yüz şekline sahip olan kadınlar erkeklerin dikkatini kolaylıkla çekmektedir. Bunun sebebi aynı yuvarlak yüzde de olduğu gibi samimi ve şefkat barındıran bir yüz şekli olmasıdır. Bu yüz şekli erkeklere güven verdiği için kadınları oldukça daha dikkat çekici yapar.

Oval Yüz Şekli

Oval yüz şekli birçok ünlüde ve çevrenizde gözlemleyebileceğiniz bir yüz şeklidir. Bu yüz şekline sahip olan kadınlar kendilerine uygun bir saç kesimi yaptırdığı takdirde oldukça dikkat çekici bir yüz şekli olarak gözükecektir. Aynı zamanda erkeklerin dikkatini çeken ve toplum tarafından oldukça beğenilen bir diğer yüz şekli ise oval yüz şekli olarak bilinmektedir.

En çekici yüz şekli hangisi? Erkekler kadınlarda en çok hangi yüz, şeklini beğeniyor? Denildiği zaman erkekler bir kadında ilk olarak yüzüne baktıkları için kadınların yüz şekilleri onlar için oldukça önemlidir. Çünkü bir kadını dikkat çekici yapan ilk aşamada yüz şeklidir. Yuvarlak, oval, dikdörtgen, kalp yüz şekilleri erkekler tarafından oldukça dikkat çekici bulunan yüz şekilleri olarak söylenilebilir.