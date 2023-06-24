En Çok Kullanılan Emojiler Hangileri? İşte Emojilerin Anlamları!

Emojiler metin mesajlaşmalarında oyun ve uygulamalarda e-postalarda bazen iş ortamlarında en çok da sosyal ağ platformlarında kullanılmaktadır. Peki en çok hangi emojiler kullanılır? Ne için kullanılır? Metin bazlı kullanılan iletişimlerde duyguları, yüz ifadelerini karşı tarafa iletmek için kullanılır. Emojilerin anlamları kullanan kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bazı zamanlarda metnin konusuna bağlı şekilde farklı olarak yorumlanabilir. İşte en çok kullanılan emojiler, nerede kullanıldıkları ve anlamları..

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En Çok Kullanılan Emojiler Hangileri?

Gülümseyen, sırıtan yüz ?

Samimi bir mutluluğu, neşeyi ifade eden keyifli durumlarda kullanılan bir emojidir.

Bir gözünü kırpan yüz ?

Gönderilen mesajda gizli anlamlı bir şeyler olduğunu, şaka veya flört içerdiğini belirtmek için kullanılan bir emojidir.

Renkli kalpler ❤️??????

Sevgiyi, hissedilen derin duyguları, tutkuyu, duygusal bağları ifade etmek için kullanılan bir emojidir.

Tek gözünden gözyaşı düşen yüz ?

Hayal kırıklığını, üzgünlüğü, keder ve hüznü ifade etmek için kullanılan bir emojidir.

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Gülen gözlü yüz ?

Gülmekten gözlerinden yaş gelmiş, bir şeyin komikliğini veya hoş olduğunu belirtmek için kullanılan bir emojidir.

Ters duran hafifçe gülen yüz ?

Genel itibariyle alaylı bir durumu, ironiyi şaka veya aptallık duygusunu belirtmek için kullanılan bir emojidir.

Kızgın yüz ?

Gelişen olaya sinirlenme durumunu, öfkeyi, siniri belirten; negatif duyguları ifade etmek için kullanılan bir emojidir.

Ellerini iki yana açmış ve iki yana kaldıran kadın ?

Zaferi ve başarıdan kaynaklanan coşkuyu ifade etmek için kullanılan bir emojidir.

Kırmızı kırık kalp ?

Ayrılığı, kalp kırıklığını ve gerçekleşen olaydan kaynaklı üzüntüyü belirtmek için kullanılan bir emojidir.

Gözleri kalpli, gülen yüz ?

Şehvetli aşkı, delicesine duyulan sevgiyi, herhangi bir şeye karşı duyulan aşırı beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir emojidir.

Emojiler Hangi Durumlarda Kullanılır?

• Mesajlaşma: İnsanlar mesajlarında emojileri duygularını daha iyi ifade edebilmek ve karşı tarafa net bir şekilde aktarabilmek için kullanırlar.

• Sosyal Ağ Platformları: Emojiler sosyal medyada insanlar tarafından yaygın olarak kullanılır. Yaptıkları paylaşımların altına emojiler eklemek insanların duygusal durumlarını daha iyi ifade etmelerini sağlar. Paylaşılan içerik hakkındaki görüşleri belirtmek amacıyla da emojiler kullanılır.

• E-postalar: Özellikle arkadaşça ve samimi şekilde yazılan e-posta mesajlarına emoji eklemek neşeyi veya karşı tarafa yapılan jesti belirtmek amacıyla da kullanılabilir.

• İş Ortamı: Çok tercih edilmese de iş ortamlarında da emojiler kullanılmaktadır. İş mesajlarında kullanılan emojilerin profesyonelce ve anlamına gereğinden fazla dikkat ederek seçilmesi gerekmektedir.

• Oyun ve Uygulama: Mobilde veya bilgisayarda kullanılan oyun ve uygulamalarda kullanıcılar emojiyi; elde ettikleri başarıyı ifade etmek, karşı tarafla etkileşimde bulunmak ya da duygusal tepkilerini belli etmek amacıyla kullanabilir.

Kalp Emoji Anlamları 2023

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Beyaz kalp, iyi duyguları anlatır, saflığa işaret eder.

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Siyah kalp kederi veya bir tür kara mizahı ifade etmek için kullanılabilir. Üzüntü ve keder ifade etmek için kullanılır.

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Mavi kalp emojisi sevgi sadakat ve dostluğu temsil eder.

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Kahve ve çikolata rengi olarak bilinen bu emoji dostluğu ve sevgiyi de ifade eder.

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Turuncu kalp tutku, sevgi ve romantizm duygusu taşır. Bununla birlikte çok yakın arkadaşlık ve derin hisleri tanımlamak için de rol oynar.

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Arkadaşça sevgiye işaret eder. Bazen kıskançlığı ima etmek için de kullanılabilir. Doğa ve çevreyle ilgili cümlelerde anlamı güçlendirir.

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Mor kalp şefkat sevgi, anlayış, beğenme gibi anlamları taşımaktadır. Moda, cazibe, zenginlik ve gösteriş ifadesi olarak da kullanılır.

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Kırmızı kalp emojisi aşkı ve sevgiyi temsil etmektedir. Birbirine karşı büyük tutku, sevgi ve romantizm duygusu taşıyan insanlar arasında kullanılır.

El Emojileri Anlamları

✋ Yükseltilmiş El: Selamlama, karşılama veya “dur” anlamlarına gelir. Aynı zamanda da beşlik çakmak veya sınıfta el kaldırmak anlamlarına da gelmektedir.

? Açık Eller: Açık eller, sevgiyi, hoşgörüyü anlatır. Aynı zamanda da özlediğine ve sevdiğin birine uzanmak istediğinde de kullanılabilir.

✌ Zafer İşareti: Zafer anlamına gelmektedir.

? İki Avuç Açık: Dua etmek ve şükretmek anlamlarında kullanılır. Birisine “Teşekkür ederim” anlamlarında da kullanılır.

? Tokalaşma Emojisi: Tokalaşmayı, tebrik etmeyi ifade eder. Bir diğer anlam olarak vedalaşmayı ifade edebilir.

? Alkış Emojisi: Bir başarıyı kutlama, tebrik etmek için kullanılmaktadır.

? Beğenme Emojisi: Onaylamak ve doğrulamak anlamına gelir.

? Beğenmeme Emojisi: Beğenme emojisinin tam tersidir. Onaylamama, bir fikre veya düşünceye katılmama, beğenmeme gibi anlamlarını taşır.

? Yumruk Emojisi: Birini yumruklamak veya başka bir kişiye yumruk atma anlamlarına gelir. Anlaşma veya selamlama için de kullanılır

✊ Yükseltilmiş Yumruk: Herhangi bir parmak kaldırılmadığından, sıfır öğeleri temsil etmek için de kullanılabilir. Bazen direniş veya meydan okuma anlamlarına da gelmektedir.

? Boynuz Parmaklar: Metal rock sevenlerin sıklıkla kullandığı emojilerdendir. Kötü şans ve talihsiz olayları simgelemek amacıyla da kullanılmaktadır.