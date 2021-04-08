Oltulu akademisyenler okul bahçesine fidan diktiTeknik Direktör Uygun "Savaşarak kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor"UEFA Avrupa Ligi Granada - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru polis adaylarına özel hediyeEndonezya’da hayvan pazarında yangın paniği! Hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldıBeyoğlu'ndaki yangın büyük paniğe neden olduHatay'da Ramazan yaklaşırken ihtiyaç sahipleri düşünüldü: Giysi sergisi açıldı8 Nisan 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Polislerden izolasyondaki küçük çocuğa doğum günü sürpriziVali açıkladı: Mersin'de 23 milyar liralık yatırım projeleri
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. En çok oy alan ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi

En çok oy alan ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi

Adıyaman Belediyesi tarafından halkın beğenisine sunulan 5 tasarım içerisinden en çok oyu alarak seçilen ay yıldızlı anıt, Üniversite Kavşağına yerleştirildi.

En çok oy alan ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi

Kısa süre önce hizmete açılan Altınşehir Mahallesi'ndeki farklı seviyeli köprülü kavşağın üstünde bulunan Üniversite Kavşağı için anlamlı bir anıt yapmayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, halkın oylarıyla belirlenen anıtı yerine dikti. Adıyaman Belediyesi tarafından beğeniye sunulan 5 tasarım içerisinden en çok oyu alarak, alana dikilmesine karar verilen ay yıldızlı anıtı alana diken yetkililer, şehrin girişine dikilen anıtın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

En çok oy alan ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi

En çok oy alan ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi

En çok oy alan ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT