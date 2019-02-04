En düşük emekli maaşı 2 bin 379'a çıktı!

Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tamamlanırken, memur emeklilerine de farkları yatırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.19 zam alırken memur emeklilerinin zammı yüzde 10.73 oldu.

3 AYA VARAN FARK

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, zam oranının belirlenmesi için 3 Ocak'ta açıklanan verileri beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi. Emekliler yüzde 10.73 zamla oluşan farklarını 25 Ocak Cuma günü hesabında gördü. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde alanlara 1 aylık, Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, ocak-şubat- mart döneminde olanlara 3 aylık tutarında aylık farkı yatırıldı. Örneğin; maaşını aylık olarak almakta olan memur emeklinin aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 59 kuruşa çıkmışsa, hesabına 230,59 lira zam farkı yatırılacak.

İLK VERİ GELİYOR

Emekliler için yeni zam miktarını belirleyecek enflasyon verileri de açıklanmaya başlıyor. Buna göre Temmuz ayında alınacak zam miktarını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranlarından ilki yarın açıklanacak. Bunun üzerine 5 ayrı açıklama daha yapılacak ve emeklilerin alacakları zam oranı belli olacak..