En düşük memur maaşı ne kadar?
Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam trafiğinden sonra şimdi işe merak edilen soru En düşük memur maaşı ne kadar? olacak sorusu oldu. Peki 2020'de En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı sonrası milyonlarca vatandaş en düşük memur zammı ne kadar olacak sorusunu araştırıyor. Peki En düşük memur maaşı ne kadar?
Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen zam talebini belirtmişti. Görüşmelerde hükümetin zam teklifi de açıklandı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini açıkladı. Peki, 2020-2021 memur zammı sonrası en düşük memur maaşı ne kadar olacak. İşte, memur maaşları hesaplama yöntemi!
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur-Sen, 2020'de yüzde 8+7 zam, taban aylıkta 200 lira artış ve yüzde 3 refah payı talep ediyor. Bu talep kabul görürse en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan Ocak'ta 3 bin 908, Temmuz'da 4 bin 182 liraya yükselecek. Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu en düşük memur maaşı ise 3 bin 852 liradan Ocak'ta 4 bin 485 liraya, Temmuz'da 4 bin 798 liraya ulaşacak.
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