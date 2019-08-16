Memur zammı sonrası milyonlarca vatandaş en düşük memur zammı ne kadar olacak sorusunu araştırıyor. Peki En düşük memur maaşı ne kadar?

Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen zam talebini belirtmişti. Görüşmelerde hükümetin zam teklifi de açıklandı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini açıkladı. Peki, 2020-2021 memur zammı sonrası en düşük memur maaşı ne kadar olacak. İşte, memur maaşları hesaplama yöntemi!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur-Sen, 2020'de yüzde 8+7 zam, taban aylıkta 200 lira artış ve yüzde 3 refah payı talep ediyor. Bu talep kabul görürse en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan Ocak'ta 3 bin 908, Temmuz'da 4 bin 182 liraya yükselecek. Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu en düşük memur maaşı ise 3 bin 852 liradan Ocak'ta 4 bin 485 liraya, Temmuz'da 4 bin 798 liraya ulaşacak.

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