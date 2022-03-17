En fazla yüzde 60 zam! İstanbul’da otobüs, minibüs ve servisçilerden zam talebi​​​​​​​

İstanbul’da 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yaklaşık yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında zam yapıldı.

Taşımacılık esnafı, araçlarında kullanılan akaryakıtın ÖTV ve KDV’den muaf tutulmasını isterken, taşıma ücretlerine de yeni zam talebinde bulundu. Bu taleplerini önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına ileten esnaf, konuyu ay sonu toplanacak olan İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) taşıma kararı aldı.

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ve İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül, zam talebinin onaylanmaması durumunda ulaşımı durduracaklarını açıkladı.

’12 ARACIMIZ YAKIT ALAMIYOR, BORÇLA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ’

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, 12 otobüsün yakıtının karşılanmadığı için çalıştırılmadığını belirterek, şunları söyledi:

“İstanbul’da 3 bin 41 araçla 700 bin sefer yaparak 2 milyona yakın yolcu taşıyoruz. UKOME’de çıkan son yüzde 36 zam, 01 Ocak 2022 tarihinde uygulanmaya başlandı. O tarihlerde yakıt fiyatları normaldi, bu yüzden zam oranı gayet iyiydi. Biz 12 metrelik olan bu otobüslerimizde günde 3 bin liralık yakıt yakıyoruz. Bu rakam ayda 90 bin lira ediyor. Mazotun fiyatının nerede duracağını da bilemiyoruz.

Bu nedenle yüzde 50-60 arasında bir zam talebimiz var. Bu zam oranı onaylansa bile yine kısa sürede zararımıza dönüşeceğini düşünüyoruz. Yakıtımız kendimiz alıyoruz. Esnaf arkadaşlarımızın benzinliğe olan borçları mevcut, dolayısıyla artık bize yakıtta satmıyorlar. Şu an 12 aracımız maalesef yakıt alamıyor. Bunu sağdan soldan borç alarak, kendi odamızdan destek vererek döndürmeye çalışıyoruz. Ancak bu durum çok zor, kısa sürede bu iş duracak.”

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‘İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ EN AZ 5 LİRA OLMALI’

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ise, indi-bindi ücretlerinin 5 lira olmasını talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti. 24 Aralık 2021 tarihinde yüzde 36’lık bir zam aldık. O tarihte yakıt fiyatları 11 lira 65 kuruştu. Maliyetlerimizi hesapladığımız zaman şu an kâr etmek amacıyla bu işi yapmıyoruz. Artık zam zarureti doğdu. Zaten 2 ay önce bir zam almıştık, ancak geldiğimiz noktada çekilmez bir hale geldi. Kullanmış olduğumuz bütün ürünlere yüzde 100’ün üzerinde zam geldi.

Şu an bize yüzde 100 zam da verilse yine de tatmin etmeyecek. Bir vatandaş gözüyle baktığımız zaman talebimiz yüzde 50 civarında zam olması yönünde. Şu an 3 lira 75 kuruş olan indi-bindi ücretinin, en az 5 lira olmasını istiyoruz. Hiçbir sektör zararına çalışmayı göze alamaz. Her çalıştırdığımız araçta sigortalı insan çalıştırıyoruz, sigortalı insanın sadece sağlık güvencesinin maliyeti 2 bin lira. Zam talebi onaylanmazsa, yapacağımız tek şey araçları kapıya çekmek olacaktır.”

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‘0-1 KM MESAFENİN ÖDEMESİ 500 LİRA OLMALI’

İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül de, “Bizler okul taşımacılığı ile ilgili zammı ağustos ayında belirliyoruz. O zaman yakıtın güncel fiyatı 7 lira 30 kuruştu. Şu an geldiğimiz noktada 22 liranın üzerine çıktı. Bu arada yüzde 27 zam aldık, ama bu zammı aralık ayında alıp, şubat ayında uygulamaya başladık. Şubat ve mart aylarında uyguladığımız bu zamlar maalesef yeterli kalmadı. Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yükselmesine karşı bizim de fiyatlarımızı düzenlememiz gerekiyor. Onun için yüzde 35 oranında zam talep ediyoruz ancak bu oran daha fazla artacak gibi gözüküyor. Şu an 312 lira olan 0-1 km mesafenin ödemesinin 500 lira olması gerekiyor. Bu rakamlar hayat şartlarını devam ettiremeyecek noktaya geldi. Bu nedenle zam onaylanmazsa bu iş yapılamayacak duruma gelecek” ifadelerini kullandı. DHA