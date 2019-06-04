En güzel fotoğraf karesini yakalayana 10 bin TL ödül

laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışma, fotoğraf sanatı yoluyla ülke tanıtımına katkıda bulunma amacını taşıyor.

BİRİNCİYE 10 BİN TL

İkincisi düzenlenen yarışmada, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen 3 aday ise 3'er bin liralık ödülün sahibi olacak.

18 YAŞ ŞARTI

Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya, 18 yaşından büyük amatör veya profesyonel fotoğraf meraklıları katılabilecek.

ANKARA'DA SERGİLENECEK

Jüri tarafından belirlenecek 40 fotoğraf, Ankara'da sergilenecek. Bu fotoğrafların sahiplerine 300'er lira telif ücreti ödenecek.

Yarışmaya 21 Haziran'a kadar başvurulabilecek. Başvuru ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, "www.tfsf.org.tr" ile "www.tcddtasimacilik.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Geçen yılki yarışmaya 441 fotoğrafçı, bin 529 eserle katılmıştı.