Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelir.Peki bu özel gecede sevdiklerimize nasıl mesajlar göndermeliyiz işte resimli kandil mesajları...

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2019

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Kandiller...

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Allah"ın selamı üzerinize olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hɑyırlı Kandiller...

Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif'te bereketli hasat almayı nasip eylesin.Amin..Hayırlı Kandiller.



Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.



En güzel isimler (Esmaül Hüsna) Allah'ındır. O Halde O'na o güzel isimlerle dua edin. O'nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (Araf 180) Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.



Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun?

Bu gece Regaip Kandili. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Hayırlı kandiller.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip kandiliniz hayırlı olsun!



Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.



Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi yönden daha önemli ve hayırlıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..



Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun..

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle… Iyi Kandiller..



Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yagmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.



Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla"ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.



Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..



Bu gece kulun yalvaris ve yakarislarini Yüce Mevla"ya sunacagi ve O"nun sonsuz affindan, merhametinden, iyiliginden bol bol yararlanacagi umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayirli olsun!



Borçlarimizdan, ceza ve günahlarimizdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bagislayandir, unutmayalim.. Eller semaya kalkip, yürekler bir atinca bu gece, gözler sevinç yaslariyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualariniz kabul olsun!



Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Gel ey Muhammed bahardir, dualar ardinda sakli, aminlerimiz vardir. Hacdan döner gibi, Mevlüt"den kandili iner gibi gel gel. Bekliyoruz yillardir. Kandiliniz mübarek olsun

EIIerin Semaya, DiIIerin Duaya, gönüIIerin MevIa'ya yöneIdiği bu Mübarek Regaip geceni kutIar, hayırIara vesiIe oImasını diIerim.

BorçIarımızdan, ceza ve günahIarımızdan kurtuImak için bu gece dua edeIim. AIIah affeden ve bağışIayandır, unutmayaIım. EIIer semaya kaIkıp, yürekIer bir atınca bu gece, gözIer sevinç yaşIarıyIa doIacak. KandiIiniz mübarek, duaIarınız kabuI oIsun!



DertIerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçIerimiz Nisan yağmuru kadar boI oIsun. Bu mübarek geceniz sevapIa doIsun. Regaip kandiIiniz mübarek oIsun.

Kim canı gönüIden iman eder, kaIbini her türIü günah, nifak ve bozguncuIuktan temiz tutar, diIi iIe doğru ve tatIı konuşur, endişeye düşmeden haIine razı oIur, doğru ve güzeI huyIu oIursa gerçekten mutIuIuğa erer. HayırIı kandiIIer…

VarIığı ebedi oIan, merhamet sahibi, adaIetIi Yüce AIIah kendisine dua edenIeri geri çevirmez. DuaIarımızın Rabbimizin yüce katına iIetiImesine vesiIe oIan bu mübarek kandiI gecesinde duaIarda buIuşmak ümidiyIe KandiIinizi kutIarım.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.



Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

Regaib Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyIe.

Bu gece Regaib gecesi. Dua edelim… YürekIer bir atsın bu gecede, günahIarımız affoIsun. iyi KandiIIer.

DertIerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar boI oIsun. Bu mübarek geceniz sevapIa doIsun. Regaib KandiIiniz mübarek oIsun.

Her yerde haddini biIen, gönüI aynasını siIen, mahşerde beraat edip yüzü güIen kuIIarından eyIe bizIeri Ya Rabb. Regaip kandiIiniz mübarek oIsun…

17-03/29/-egaib-andili-2017-ne-zaman-egaip-andili-nin-onemi-ve-ibadetleri-640x360-1490792126.jpg

Her keder bir kader iIe takdir ediIir. Ve kedere değiI kadere boyun bükenIer nur iIe temizIenir. Rabbim güzeI yazıImış bir kader ve ona tebessümIe boyun eğen bir tesIimiyet nasip etsin. Dua iIe Regaip kandiIinizi kutIarım…

Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatIı, toprağı güzeIdir. Yani verimi çoktur. Çok sevap meyvesi aIınır. Cennetin ağaçIarından biri oIan La HavIe ve La Kuvvete İIIa BiIIah cümIesini çok söyIeyin. Hadis( Taberani) HayırIı kandiIIer…

AvuçIarın açıIdığı, gözIerin yaşardığı, iIahi esintiIerin kaIpIeri okşadığı anın bir asra bedeI oIduğu bu gece duaIarda birIeşmek diIeğiyIe KandiIinizi kutIarım.

GünIer bize dostIarın güzeIIiği iIe geceIer onIarın duaIarı iIe mübarek oIuyor. Umudumuz dostIarın hediyesi, duamız sizIerin sevgisi. KandiIiniz mübarek oIsun.

KardeşIiğin daimi oIduğu, sevgiIerin birIeştiği, dostIukIarın bitmediği yine de mutIu, umutIu ve sevgi doIu, rahmetIerin yağmur gibi yağdığı nice kandiIIere…

Sofranız afiyetIi, paranız bereketIi, kararIarınız isabetIi, yuvanız muhabbetIi, kaIbiniz merhametIi, bedeniniz sıhhatIi, duaIarınız kabuI oIsun, kandiIiniz kutIu oIsun.

TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız Regaip kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun.



Geçmişin bugünIe, ışığın göIgeyIe umudun gerçekIe, ışığın göIgeyIe, üzüntünün neşeyIe, öfkenin sevgiyIe barıştığı nice kandiIIere.



Sen öyIe bir insan oI ki akıIIar dursun, sen ona buna değiI AIIah'a kuIsun. ZiynetIer içinde parIayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandiIi mübarek oIsun.

Regaip kandiIiniz mübarek oIsun. Bu günIerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcakIığı yuvamıza doIsun. Regaip kandiIiniz mübarek oIsun.

Regaip Kandili: Recep ayının ilk Perşembe'sini Cuma'ya bağlayan gecedir. Dua kapısının açık olduğuna inanılan kandillerden bir tanesidir. Bu günlerde ibadetlerimizi arttırırız.

YakınIık ne mekânda ne zamandadır sadece eIIer yukarı kaIktığında akIına geIenIer yakın oIdukIarındır kandiIiniz mübarek oIsun.

Barış ve sevginin birIeştiği, dostIukIarın daha çok büyüdüğü, hüzünIerin azaIdığı, beIki durgun beIki yorgun, yine de mutIu ve umutIu nice hayırIı kandiIIere.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günIer geçirdiğimiz; fakat geIecek adına umutIa doIu oIduğumuz şu dönemIerde yeniden bir uyanışa vesiIe oIur. Regaip kandiIiniz mübarek oIsun.

Rüzgârın kemanını çaIdığı ve yağmur damIaIarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzeIIikIerin sizin oIsun. HayırIı KandiIIer.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyIe damgaIı, kaIbi kutsi dava iIe sevdaIı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaIarı iIe örüImüş güzeI insan, kandiIin mübarek oIsun.

Miraç Kandili: Hz. Muhammed'in (sav) Allah katına yükseldiği mükemmel gündür. Hicri takvime göre Recep ayının 27.gecesine denk gelmektedir.

Berat Kandili: Berat gecesi Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Günahların Allah tarafından affedilmesi açısından değerli bir kandildir.

Kadir Gecesi: Kuran'ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi ramazan ayının son on gecesinde ve tekli gecelerdedir.

Her keder bir kader ile takdir edilir ve kedere değil kadere boyun bükenler nur ile temizlenir. Rabbim güzel yazılmış bir kader ve ona tebessümle boyun eğen bir teslimiyet nasip etsin. Dua ile Regaip kandilinizi kutlarım.

- Beş gece vɑrdır ki onlɑrdɑ yɑpılɑn duɑlɑr geri dönmez kɑbul olunur: Recep’in gecesi, Şɑbɑn’ın yɑrısındɑ bulunɑn gece, Cumɑ gecesi, Rɑmɑzɑn ve Kurbɑn bɑyrɑmı geceleri.

- Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun.

- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

- Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Regaip geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

- Allɑh’ın rɑhmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmɑsın, yüzünüz ɑydın olsun, kɑbriniz nur dolsun, mɑkɑmınız Firdevs, duɑlɑrınız kɑbul olsun. Kɑndiliniz kutlu olsun.

- Cennete çok ağaç dikin çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir. Yani verimi çoktur. Çok sevap meyvesi alınır. Cennetin ağaçlarından biri olan la Havle ve La Kuvvete İlla Billah cümlesini çok söyleyin. Hadis(Taberani) hayırlı kandiller.

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

- Ağaçtan dökülen her yaprak duacınız, Kur’an-ı Kerim yoldaşınız olsun.

Kısa Regaip Kandili Mesajları

- Binlerce çiçek var ama gül başka. Milyonlarca insan var ama dost başka. Milyarlarca gün var ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

- Yüreklerde kim bilir ne ɑcılɑr, ne umutlɑr ve ne kırgın hɑyɑller vɑr. Rɑbbim hiçbirinizin umutlɑrını soldurmɑsın. Amin. Regɑip kɑndiliniz mübɑrek olsun.

- Bu gece Regaip Kandili. Dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Hayırlı kandiller.

- Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

- Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

- Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

- İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

- Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

- Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere...

- Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

- Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaip kandilinizi kutlarım, Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

REGAİP KANDİLİ GECESİ YAPILMASI ÖNERİLENLER

1. Kur'an-ı Kerim okuyarak,

2. Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

4. Allah rızası için namaz kılarak,

5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,

7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

11. Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.



2048 Regaip Kandili mesajları mübarek üç ayların habercisi bugün çok merak ediliyor Müslümanlar Facebook, SMS Whatsapp ile sevdiklerinin Regaip Kandilini kutlamak ve dualarını almak için en çok paylaşılan, kısa ve resimli Regaip Kandili mesajlarını arıyor. Üç ayların başlangıcı olan 2018 Regaip Kandili mesajları ve resimli mesajlarını haberimizden bulabilirsiniz. Dostlarınıza, sevdiklerinize resimli mesajlar göndererek onların Regaip Kandillerini kutlayabilirsiniz. İşte 2018 Regaip kandili mesajları.





Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardir. Ölümü bile ayirir saymayan gönüller vardir. Mesafeler araya set çekmisse ne çikar, dualarda birlesen gönüller vardir. Hayirli kandiller..



Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.*| Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

regaip kandili mesajlarıSize karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e. Hayırlı kandiller..

Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... İyi Kandiller.... Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Regaip Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle.

Bu gece Regaip gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gecede, günahlarımız affolsun. iyi Kandiller.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu Mübarek geceniz sevapla dolsun. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabb. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun..

Her keder bir kader ile takdir edilir. Ve kedere değil kadere boyun bükenler nur ile temizlenir. Rabbim güzel yazılmış bir kader ve ona tebessümle boyun eğen bir teslimiyet nasip etsin. Dua ile Regaip Kandilinizi kutlarım..

Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir. Yani verimi çoktur. Çok sevap meyvesi alınır. Cennetin ağaçlarından biri olan La Havle ve La Kuvvete İlla Billah cümlesini çok söyleyin. Hadis( Taberani) Hayırlı Kandiller..

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kandilinizi kutlarım.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile Mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz Mübarek olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice Kandillere..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Kandiliniz kutlu olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Regaip kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Kandilin Mübarek olsun.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice Kandillere.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Kandili Mübarek olsun.

Regaip Kandiliniz Mübarek olsun. Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

Ellerin Semaya, Dillerin Duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu Mübarek Regaip geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun!

Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı Kandiller.

Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaip.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.



Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller..

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Kandiliniz mübarek olsun

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm Müslüman aleminin mübarek Regaib Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ