En mutlu günde yürekler yandı! Sivas'ta korkunç kaza: 8 ölü, 9 yaralı!

Sivas'ın Kangal ilçesinde düğün dönüşü korkunç bir kaza meydana geldi. Katıldıkları düğünden Malatya'ya dönen kalabalık aile en mutlu günde hiç akıllara gelmeyecek bir kaza ile yürekleri parçaladılar. Karşıdan gelen kamyonet ile düğüne giden otobüsün çarpışması sonucu gelen kazada olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLADI

Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas'ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'da katıldıkları düğünden Malatya'ya dönen davetlileri taşıyan 44 J 4257 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve Malatya'dan Amasya istikametine giden 34 EBE 72 plakalı nakliye kamyonu çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü 9 kişi yaralandı. 9 ağır yaralı Sivas ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.